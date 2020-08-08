Капитан судна с селитрой озвучил возможную причину взрыва в Бейруте

Москва, 8 августа. Капитан судна Rhosus Борис Прокошев, на котором была доставлена в Бейрут селитра, озвучил возможную причину взрыва в порту ливанской столицы.

Он подчеркнул, что для взрыва этого вещества необходимо воздействие извне. Сама по себе селитра не могла сдетонировать. Взрыв мог произойти из-за искры, поджога, взрывного устройства.

Прокошев рассказал, что вещество хранилось в мешках: герметичном и очень плотном полиэтиленовом. Воздух и вода не просачивались внутрь упаковки. Таким образом, едва ли это вещество могло потерять свои свойства.

Напомним, что 4 августа в районе порта в Бейруте произошел взрыв 2750 тонн селитры. В результате трагедии погибли более 150 человек, десятки тысяч остались без жилья.

Президент Ливана Мишель Аун высказал предположение, что к взрыву могут быть причастны внешние силы. Он отметил, что детонация хранившейся селитры могла произойти из бомбы или попадания ракеты.