Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе жестко ответил на претензии фанатов

Москва, 8 августа. Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе не собирается покидать свой пост. Об этом футбольный менеджер в жесткой форме заявил на встрече с фанатами.

Один из болельщиков попросил гендиректора железнодорожников ответить, почему он себя ведет, «как быдло».

«Хочу сказать здесь собравшимся только одно: я слышу, когда вы кричите мне «Кикнадзе, уходи из клуба». Я не уйду из клуба, не уйду! И сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы, на мой взгляд, это позор», — сказал Кикнадзе.

Кроме того, болельщики высказывали претензии по поводу увольнения главного тренера Юрия Семина. Глава клуба отметил, что фанатам не удастся оказать влияние на принимаемые решения.