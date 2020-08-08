Маурицио Сарри отправили в отставку с поста главного тренера «Ювентуса»

Москва, 8 августа. Маурицио Сарри покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба «Ювентус». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

«Клуб хотел бы поблагодарить специалиста за то, что он вписал новую страницу в историю «Ювентуса» победой в девятом чемпионате подряд», — сказано в сообщении.

Маурицио Сарри стал главным тренером «Ювентуса» летом 2019 года. Под его началом команда завоевала титул чемпиона Италии. В минувшую пятницу клуб завершил игры в рамках Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей 1/8 финала французскому «Лиону».

В течение своей карьеры 61-летний тренер успел поработать с итальянским «Наполи», лондонским «Челси» и многими другими клубами Италии.