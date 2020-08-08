Лолита вызвала восторг поклонников прогулкой с недокрашенными волосами

Москва, 8 августа. Певица Лолита Милявская не боится предстать перед людьми в необычном виде. Исполнительница прогулялась по Москве с хорошо заметной несмытой краской на волосах. Более того, звезда поделилась соответствующим видео с поклонниками в Instagram.
«Всем хорошего вечера без злости, ненависти, разочарований, абсурдов, сплетен, заговоров. Лола с Лялиного (это в Москве)», — прокомментировала певица свою прогулку.
Исполнительница прогулялась по Лялиному переулку возле своего дома, где расположен салон красоты. Она констатировала, что от прежней красоты переулка ничего не осталось — «зелень запакована в асфальт».
По словам певицы, ей было «прикольно прогуляться, пока сохнет краска». Она добавила, что многие с ней здоровались. Лолита также рассказала о планах властей установить рядом стелу в честь писателя Самуила Маршака.
«Но пока его нет, пусть постоит Милявская с накрашенной головой! Готовлюсь к съемкам», — пошутила певица.
Отметим, что прогулка в таком стиле вызвала восторг у фолловеров.
«Лолита! Вы лучик солнца, спасибо вам за позитив», — поблагодарила поклонница.
«Я вас обожаю!» — призналась другая.
«Лолита, спасибо за юмор, которого мне так не хватает», — прокомментировала ролик фолловер.
Одна из фанаток очень ждет открытия границ. Девушка хочет прийти к Лолите в гости на чай.
«Лольчик, а я жду, когда откроют границу и вы прилетите в свой обалденный дом в Болгарии, чтобы отдохнуть, я напрошусь к вам на чай», — поделилась планами пользователь.