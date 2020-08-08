Лолита вызвала восторг поклонников прогулкой с недокрашенными волосами

Москва, 8 августа. Певица Лолита Милявская не боится предстать перед людьми в необычном виде. Исполнительница прогулялась по Москве с хорошо заметной несмытой краской на волосах. Более того, звезда поделилась соответствующим видео с поклонниками в Instagram.

«Всем хорошего вечера без злости, ненависти, разочарований, абсурдов, сплетен, заговоров. Лола с Лялиного (это в Москве)», — прокомментировала певица свою прогулку.

Исполнительница прогулялась по Лялиному переулку возле своего дома, где расположен салон красоты. Она констатировала, что от прежней красоты переулка ничего не осталось — «зелень запакована в асфальт».

По словам певицы, ей было «прикольно прогуляться, пока сохнет краска». Она добавила, что многие с ней здоровались. Лолита также рассказала о планах властей установить рядом стелу в честь писателя Самуила Маршака.

«Но пока его нет, пусть постоит Милявская с накрашенной головой! Готовлюсь к съемкам», — пошутила певица.

Отметим, что прогулка в таком стиле вызвала восторг у фолловеров.

«Лолита! Вы лучик солнца, спасибо вам за позитив», — поблагодарила поклонница.

«Я вас обожаю!» — призналась другая.

«Лолита, спасибо за юмор, которого мне так не хватает», — прокомментировала ролик фолловер.

Одна из фанаток очень ждет открытия границ. Девушка хочет прийти к Лолите в гости на чай.