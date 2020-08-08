Российские пловцы переплыли Байкал без гидрокостюмов

Москва, 8 августа. Пятеро российских пловцов за 15 часов переплыли Байкал без гидрокостюмов. Они преодолели почти 50 километров вплавь в рамках акции «За чистый Байкал». Отмечается, что в день заплыва температура воды в некоторых местах составляла всего плюс 5 градусов.

Заплыв через озеро стартовал днем 4 августа в поселке Выдрино. Андрей Бугай, Олег Докучаев, Павел Комаров, Евгений Зозуля и Мария Чижова переплыли Байкал за 15 часов 23 минуты. Пловцы сменяли друг друга каждые 20 минут.

«Вкладывались в каждый гребок! Руки по локти, а ноги по колени замерзли, и я их не чувствовал, времени на восстановление не хватало, а потому снова и снова прыгали в ледяную воду», — рассказал организатор акции «За чистый Байкал» Андрей Бугай.

Бугай рассказал, что часть дистанции, которую предстояло преодолеть ночью, пловцы прошли без Марии Чижовой. Мужчины решили поберечь мать двоих детей, потому что ночью температура воды составляла всего плюс 3 градуса. Заплыв осуществлялся без гидрокостюмов. По словам Бугая, участниками акции стали пловцы зимнего плаванья, которые в принципе не используют специальные костюмы, передает телеканал «360».

Заплыву на Байкале предшествовал целый год тренировок. Несмотря на профессиональную подготовку, за самочувствием пловцов постоянно следили медики и спасатели. Утром 5 августа на противоположном берегу озера спортсменов встретил мэр Иркутского района Леонид Фролов.

«Вы в очередной раз доказали, что возможности человека безграничны. Благодарю вас за этот спортивный и человеческий подвиг», — заявил Фролов.

Сначала спортсмены хотели направить заявку о включении результатов заплыва в Книгу рекордов Гиннесса, однако отказались от этой идеи. В любом случае пловцам удалось сделать то, что до них никто не делал. Своим поступком они хотели привлечь внимание к экологическим проблемам озера.