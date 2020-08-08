Sohu оценило шансы РФ возродить атомные стратегические бомбардировщики

Пекин, 8 августа. Развитие технологий позволит России вернуться к созданию ядерных стратегических бомбардировщиков, считают аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты напомнили, что СССР по праву считался лидером в области применения ядерного потенциала. В 60-х годах прошлого века в СССР был построен прототип Ту-95ЛАЛ с двумя ядерными турбовинтовыми двигателями.

Ту-95ЛАЛ совершил более 30 испытательных полетов и показал хорошие результаты. Это доказало, что ядерная энергетика может применяться при разработке и производстве стратегических бомбардировщиков.

Но с практической точки зрения у Ту-95ЛАЛ были значительные изъяны. Так, бомбардировщик имел большой объем ядерного реактора, чрезмерный вес экранов и защитных устройств. Кроме того, в тот момент проблема охлаждения реактора в течение длительного времени так и не была решена.

Однако теперь миниатюрные ядерные реакторы не кажутся чем-то недосягаемым, технология экранирования уже широко применяется. Крылатые ракеты «Буревестник» доказали, что Россия может производить атомные турбореактивные двигатели. По оценкам аналитиков Sohu, у России есть шансы возродить атомные стратегические бомбардировщики.

Ранее Sohu рассказало о бегстве авианосца США после появления подлодки РФ. Авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» и сопровождавшие его корабли покинули акваторию Средиземного моря, как только там появилась новейшая российская подлодка с секретным оружием на борту.