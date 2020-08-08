Донбасс сегодня: Киев потерял более 30 бойцов, спецназ СБУ торгует оружием

Донбасс, 8 августа. Войска Киева нарушили режим прекращения огня, обстреляв Горловку из гранатометов. Военные вербовщики безуспешно борются с некомплектом ВСУ. Потери армии Украины растут с каждым днем. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска трижды за сутки нарушили перемирие, обстреляв населенные пункты Донецкой Народной Республики на горловском направлении обороны. Под огнем автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия оказались Зайцево, Горловка и Доломитное.

Вербовщики пытаются пополнить бригаду ВСУ

Украинские военнослужащие разбегаются в разные стороны при мысли об убытии в зону Операции объединенных сил. Это подтверждается информацией разведки ЛНР, согласно которой около половины личного состава 14-й механизированной бригады ВСУ, узнав о спланированной отправке бригады в зону конфликта, не продлили контракт или спешно взяли отпуска и оформили переводы в другие воинские части.

Результатом такого «патриотического подъема» стало то, что прибывшая часть укомплектована менее чем на 60%. Командование вынуждено в срочном порядке направлять вербовщиков по всей Украине в другие воинские части. Вербовщики агитируют военнослужащих по контракту и срочников вступать в ряды 14-й бригады.

Но, как мы уже не раз писали, патриотизм в украинской армии присутствует скорее по телевизору или в выступлениях политиков. Работа по привлечению военнослужащих в 14-ю ОМБР ВСУ не принесла результатов, и командование ООС решилось на очень непопулярную меру — приказало командиру убывающей на отдых 93-й бригады принудительно оставить полтора десятка офицеров и более сотни рядовых, которые должны перейти в полупустую воинскую часть.

Небоевые потери ВСУ

С таким настроем и желанием «защищать» Украину неудивительны и цифры небоевых потерь в украинской армии, озвучиваемые разведками армейских корпусов ДНР и ЛНР. Только за неделю потери Вооруженных сил Украины составили 32 военнослужащих. Восемь из них погибли, 24 получили ранения. Основными причинами потерь стали внутренние конфликты, подрывы на минах, а также нарушение техники безопасности.

«Альфовцы» торгуют оружием из зоны ООС

Предприимчивые украинские командиры и солдаты продолжают наводнять страну оружием из зоны конфликта. Как сообщают в Управлении Народной милиции ЛНР, неделю назад в Харькове правоохранители задержали сотрудника спецназа СБУ «Альфа», торговавшего оружием. Задержание произошло при повторной продаже оружия гражданскому лицу.

Как уточняют в Луганске со ссылкой на собственный источник в главке Службы безопасности Украины, в разработке украинских правоохранителей сейчас находятся должностные лица из командного состава оперативно-тактической группировки «Север». Офицеры подозреваются в создании схемы по вывозу и продаже оружия из зоны конфликта.