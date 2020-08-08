Пугачева показала «издевательства» Лизы и Гарри над Галкиным

Москва, 8 августа. Певица Алла Пугачева сняла на видео семейные посиделки. На кадрах супруг примадонны Максим Галкин развлекает детей «коронным номером».

Малыши Лиза и Гарри заставили папу ловить орешки ртом, подбрасывая их ложкой. Попытки поймать орешки каждый раз не удавались на смех детям.

«Дети попросили повеселить. Мой коронный номер — «Неудачная ловля ореха ртом», — подписал видео Галкин.

Дети заливались заразительным смехом из-за «коронного номера» Галкина. А он, в свою очередь, был рад развлекать ребят шутливыми неудачами.

Однако Пугачевой не слишком понравились выходки детей. Она хоть и смеялась вместе с ними, но назвала «издевательством» их конкурс.

Ранее поклонники Пугачевой опубликовали в Instagram архивную запись, на которой дочь Примадонны поздравляет ее с днем рождения. Ролик выложен на фанатской страничке Лизы Галкиной. В эфире программы «Пусть говорят» девочка прочитала трогательное стихотворение, которое посвятила своей маме. В конце зал взрывается аплодисментами, а Галкин, волновавшийся за Лизу, выдыхает с облегчением.