Вид Собчак на отдыхе ужаснул поклонников

Рим, 8 августа. Теледива Ксения Собчак отправилась на отдых в Италию и решила поделиться фотографией с поклонниками в Instagram. Однако кадр вызвал противоречивые чувства и насмешки вместо ожидаемого восторга.

«Веснушчатый визитер визировал», — прокомментировала ведущая свое фото.

На кадре она сидит в купальнике, в очках и кепке. Скорее всего, фото не подвергалось редактированию. По мнению многих подписчиков, Собчак там выглядит ужасно. Некоторые обращали внимание на ее нос, который не красил теледиву. Масса комментариев сводилась к тому, что она выглядит как «бабка».

«О, боже! Что за бабка!» — не удержался пользователь Instagram.

«Очень страшная лошадь», — оценил кадр фолловер.

«Страшная какая баба, абсолютно без комплексов», — прокомментировал другой.

«Ксения Собчак, вы на этом фото похожи на мужчину, так как на вас надет мужской головной убор. А что, шляпы то нету? Или она вам не подходит к образу вашего мужа-оборванца?» — спросила подписчица.

Одному из фолловеров, почему-то, понравились очки теледивы. Она попросила подарить их.