Вид Собчак на отдыхе ужаснул поклонников

Рим, 8 августа. Теледива Ксения Собчак отправилась на отдых в Италию и решила поделиться фотографией с поклонниками в Instagram. Однако кадр вызвал противоречивые чувства и насмешки вместо ожидаемого восторга.
«Веснушчатый визитер визировал», — прокомментировала ведущая свое фото.
На кадре она сидит в купальнике, в очках и кепке. Скорее всего, фото не подвергалось редактированию. По мнению многих подписчиков, Собчак там выглядит ужасно. Некоторые обращали внимание на ее нос, который не красил теледиву. Масса комментариев сводилась к тому, что она выглядит как «бабка».
«О, боже! Что за бабка!» — не удержался пользователь Instagram.
«Очень страшная лошадь», — оценил кадр фолловер.
«Страшная какая баба, абсолютно без комплексов», — прокомментировал другой.
«Ксения Собчак, вы на этом фото похожи на мужчину, так как на вас надет мужской головной убор. А что, шляпы то нету? Или она вам не подходит к образу вашего мужа-оборванца?» — спросила подписчица.
Одному из фолловеров, почему-то, понравились очки теледивы. Она попросила подарить их.
«Подари мне очки твои, Ксения, у тебя их много, а у меня нету, мне 55 лет, буду очень благодарна», — обратилась пользовательница.