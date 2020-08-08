Джабаров заявил, что Россия спасла абхазов и осетин от истребления Грузией

Ровно 12 лет прошло с того дня, когда президент Грузии Михаил Саакашвили отдал преступный приказ наступать на мирный осетинский город Цхинвал. Россия тогда сумела навести порядок и принудить к миру агрессора, однако для того, чтобы подобного не произошло впредь, ей потребовалось принять ряд не только военных, но и дипломатических решений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал интервью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором тот объяснил, почему Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. По его мнению, поступить иначе было нельзя, тогда бы Закавказье превратилось в «пороховую бочку», что для России, которая всегда выступала за сохранение надежного мира в соседних государствах, было абсолютно недопустимо.

«Разумеется, не будь этих дипломатических усилий, Южная Осетия была бы для нас постоянным очагом напряженности, — согласился Джабаров. — Ну и давайте не будем забывать, что там жило и до сих пор живет много и наших людей, граждан России, имеющих в этих местах дома и жилье. Мы просто не могли не принять меры для того, чтобы обезопасить как их, так и братский нам осетинский народ».

Сенатор напомнил, что Грузия крайне скверно относилась к своим автономиям и готова была в любой момент вновь подвергнуть их массированной атаке.

«Как абхазы, так и осетины чувствовали, что эти бурлаки из Тбилиси до них доберутся, — сказал парламентарий. — Так что мы, по сути, спасли эти народы от истребления, заключив с ними договора о дружбе и взаимопомощи: для нас Абхазия и Южная Осетия, безусловно, являются объектами международного права. Станут ли они таковыми для остального мирового сообщества, покажет время (на сегодняшний день республики признаны такими странами-членами ООН, как Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. — Прим. ФАН).

Собеседник ФАН считает, что два новоиспеченных государства активно развиваются, конечно, не без помощи России, которая во всем поддерживает их.