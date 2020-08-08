Медики предупредили о появлении в Китае нового смертельно опасного вируса

Пекин, 8 августа. Новый смертельно опасный вирус с названием SFTS появился в Китае и уже распространился в нескольких регионах страны. Об этом пишет местная газета Global Times.

Китайские медики полагают, что заболевание передается через укусы насекомых.

«За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли», — утверждается в материале издания.

Вирусолог Шэн Цзифан допускает возможность передачи вируса от человека к человеку. Распространение может происходить через кровь или гной.

По данным СМИ, 60% случаев заражения SFTS зафиксированы в провинции Цзянсу на востоке страны, остальные зарегистрированы в прилегающих к ней регионах Аньхой и Чжэцзян.

Среди проявляющихся симптомов SFTS кашель, повышенная температура, образование тромбоцитов и снижение уровня лейкоцитов в крови. Отмечается, что возбудитель заболевания был обнаружен еще в 2011 году, но до сих пор мало изучен.