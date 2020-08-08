Lionsgate приступила к работе над пятой частью фильма «Джон Уик»

Москва, 8 августа. Генеральный директор кинокомпании Lionsgate Джон Фелтхеймер заявил, что началась работа над пятой частью кинофраншизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Об этом сообщает THR.

В публикации утверждается, то четвертая и пятая часть фильма будут сниматься подряд в начале следующего года.

«Сейчас мы заняты подготовкой сценариев для следующих двух картин», – рассказал Фелтхеймер.

Он отметил, что «Джон Уик 4» должен появиться на экранах кинотеатров в конце весны 2022 года. Премьеру боевика приурочат ко Дню памяти, который является в США национальным праздником, посвященным чествованию американских военнослужащих, погибших во всех войнах.

В THR также рассказали, что в настоящий момент исполнитель главной роли Киану Ривз участвует в съемках четвертой части культового научно-фантастического боевика «Матрица», которые проходят в Берлине.