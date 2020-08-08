Волочкова показала архивные фото со съемок сериала с ней в главное роли

Москва, 8 августа. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова показала архивные фото со съемок сериала «Место под солнцем», где сыграла главную роль.

Съемки сериала начались в 2004 году, когда Волочковой было 28 лет. Она исполнила главную роль в картине ― балерины Кати Орловой.

«Кадры со съемок сериала «Место под солнцем», неоднократно транслируемого на телеканале НТВ. Режиссером этого фильма был замечательный режиссер Али Хамраев. Я исполняла главную роль!» — написала Волочкова.

Она напомнила, что ее маму в сериале сыграла народная артистка СССР Людмила Чурсина, а мужа — Максим Аверин. Кроме того, в картине были задействованы Александр Лазарев, Игорь Яцко и Сергей Горобченко.

Ранее Волочкова повторила трюк голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на шпагат между двумя гиропланами. Но сделала это при полном параде: в балетной пачке и с прической.

Она призналась, что боится летать на самолете, но вместе с пилотом ей было проще преодолеть аэрофобию. Волочкова назвала гиропланы «кузнечиками» и измерила их «мерой своего шпагата».