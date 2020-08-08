Киев, 8 августа. Власти Украины считают, что Россия связана с крушением лайнера рейса MH17, но имеющиеся доказательства дают основания считать, что именно украинская сторона причастна к трагедии. К такому выводу пришли независимые журналисты из Нидерландов.

За время следствия и разбирательства в течение нескольких лет были представлены записи звонков, которые перехватила Служба безопасности Украины. Эти разговоры, по мнению Украины, доказывают причастность к трагедии России. В этом спецслужба просчиталась. Журналисты издания Bonanza Media обратили внимание, что только в разговоре полковника украинской армии идет речь об упавшем самолете, сообщает «ПолитРоссия».

«Если все так и будет продолжаться, мы собьем еще один малайзийский «Боинг», — эти слова сказаны полковником ВСУ Русланом Гринчаком, который в то время возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду.

Авторы материала обратили внимание, что этот любопытный разговор в Нидерландах упомянуло только одно СМИ. Остальные, видимо, решили проигнорировать эту запись.

Еще один интересный факт заключается в том, что допрошен был собеседник полковника. Зато сам автор «подозрительного высказывания» на допрос не вызывался.

Так называемые доказательства СБУ исследовал специалист частной цифровой судебно-следственной фирмы OG IT Forensic Service Акаш Розен. Эксперт «поработал» с опубликованными пятью записями перехваченных разговоров и пришел к выводу, что они не только были вырваны из контекста, но и подверглись редактированию. На Западе к мнению эксперта прислушиваться не стали.

«Перехваты, представленные СБУ вскоре после катастрофы, были в спешке подготовлены к публикации на YouTube. Любому аудиоэксперту не составит труда доказать, что ими манипулировали», — сделали вывод журналисты.

Добавим, что в этом деле есть еще странности. Например, на необычное поведение пилота малайзийского самолета перед падением обратил внимание независимый технический эксперт Юрий Антипов. Он допустил возникновение нештатной ситуации на борту, пишет «Царьград».

Напомним, что лайнер потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследование трагедии сделали политизированным, стараясь бездоказательно обвинить Россию в крушении. Отметим, что следственной группе были предоставлены результаты эксперимента концерна «Алмаз-Антей», доказывающие, что украинские военные сбили самолет.