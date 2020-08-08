Асмус и Чадов в соцсетях признались друг другу в любви

Москва, 8 августа. Актриса Кристина Асмус, недавно расставшаяся с комиком Гариком Харламовым, заинтриговала фанатов намеками на отношения с коллегой Алексеем Чадовым. Слухи подогревают последние посты артистки в Instagram.

Устав сидеть на карантине, Асмус с радостью окунулась в работу, отправившись на съемки фильма «Джон». Ее партнером на съемочной площадке оказался Чадов. В своем микроблоге актриса выложила совместное фото с артистом и другими участниками кинопроекта.

«Просто оставлю это здесь. Потрясающий день на съемках фильма «Джон». Егор Кончаловский, Артем Ткаченко, Алексей Чадов — бесконечная любовь и благодарность», — написала Асмус.

Чадов не остался в долгу и ответил в комментариях взаимностью бывшей супруге Харламова.

«Взаимно, Кристи!» — отметил актер, приложив эмодзи в виде сердца.

Поклонники артистов спокойно отнеслись к их интересным признаниям, посчитав, что это проявление дружеской атмосферы, которая необходима для кинопроизводства.

Асмус и Харламов объявили о расставании в июне, знаменитости развелись после семи лет совместной жизни. При этом супруги опровергли связь их решения с третьими лицами и скандальной постельной сценой в фильме «Текст», передает телеканал «Царьград».