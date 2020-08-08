Киев проверит украинские СМИ на «лояльность идеям Майдана»

Правительство Украины приняло к рассмотрению инициативу ряда так называемых независимых общественных групп о проведении тщательной проверки деятельности более 150 редакций телевизионных каналов, радиостанций, интернет-изданий и газет страны. Целью является «выявление сепаратистских настроений в материалах местных средств массовой информации». Как обещают авторы идеи, в случае, если та или иная журналистская структура будет «уличена в излишней симпатии к России, Венгрии или Румынии», ее ждет закрытие, а ее руководителей и сотрудников — административное и даже уголовное наказание. Перспективы и последствия принятия на Украине нового положения изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Практика мониторинга украинских СМИ на предмет так называемой «сепаратистской составляющей» не нова. В 2015 году с подачи тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был проведен анализ более 10 тысяч журналистских материалов местных информационных структур. Тогда своих лицензий лишились сразу 40 (по другим данным, около 100) издателей, компаний эфирного вещания и электронных средств массовой информации. А в 2018 году специальный государственный надзорный орган ввел запрет на вещание и публикации еще 20 медиаорганизаций.

«Эти шаги были обусловлены необходимостью защиты информационного пространства Украины от прямого влияния со стороны Москвы, Будапешта и Бухареста, которые тем или иным образом заинтересованы в дестабилизации обстановки в нашей стране», — говорилось в пояснительной записке украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Новая «проверка», инициаторами которой, помимо Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (НСТР), выступили активисты запрещенных в РФ организаций «Ветераны АТО» («Правый сектор»1), «Национальные дружины» и «Тризуб Степана Бандеры», призвана выявить «журналистов и журналистские организации, подвергающие сомнению целесообразность так называемой «Революции достоинства». Иными словами, если государственные инспекторы смогут доказать факты критического отношения СМИ к антиправительственным выступлениям на майдане Незалежности в Киеве (речь идет о событиях 2013-2014 гг.), информационная структура автоматически окончательно окажется вне закона.

«Наша общая задача сегодня заключается в блокировании распространения идей сепаратизма, — заявил в неформальной беседе с корреспондентом ФАН один из идеологов проекта, представитель группировки «Национальный корпус» Андрей К. — Если какому-либо изданию или вещательной станции претят идеи национализма, которые мы отстаивали на Майдане, пусть убираются в Россию [Венгрию, Румынию]. Мы не допустим дальнейшего насаждения русского языка в Донбассе, а венгерского и румынского — в Закарпатье и Буковине».

В качестве своих «соратников» Андрей К. рассматривает авторов предложенного на рассмотрение Верховной рады законопроекта «О медиа» Никиту Потураева и Евгению Кравчук со товарищи. Документ предусматривает введение неограниченных полномочий для НСТР, включая не только право закрытия онлайн-СМИ, но и отзыв разрешения на деятельность для тех провайдеров, которые отказываются блокировать сотни российских, венгерских и румынских сайтов.

Любопытно, что еще несколько дней назад глава Верховной рады Дмитрий Разумков выражал уверенность в том, что законопроект не будет принят, а идея «проверки СМИ на лояльность» не получит широкого распространения.

«Для этого нужно время, необходимо все взвесить и руководствоваться исключительно здравым смыслом», — резюмировал он.

Иной точки зрения придерживается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Они [проверки] нужны, Киев должен защищать государственные интересы», — сказал глава украинского кабинета министров.

Тем временем «альтернативные инспекторы» уже начали собственный мониторинг деятельности местных СМИ. Результатом первой же такой «инспекции» стала травля главы крупного независимого издательства «Заборона» («Запрет») Екатерины Сергацковой. Из-за угрозы физической расправы Сергацкова, известная своими разоблачительными публикациями в отношении украинских неонацистов, была вынуждена бежать из Киева.

«И это только начало», — пообещали «ревнители идей Майдана».

1 Организация запрещена на территории РФ.