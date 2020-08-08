Вирусолог объяснил, может ли коронавирус навсегда остаться в организме

Москва, 8 августа. Коронавирус не может навсегда сохраниться в организме, как ВИЧ или гепатит. Об этом рассказал вирусолог, профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее академик РАН Сергей Колесников сделал предположение, что в будущем коронавирусная инфекция сможет приживаться в человеческом организме. Он отметил, что пока информации о таких свойствах вируса нет, однако в дальнейшем это может стать опасным фактором инфекции. Колесников с мнением коллеги не согласен.

«Такие вирусы, как COVID-19, не могут персистировать, то есть сохраняться в организме надолго», — заявил Аграновский.

Он пояснил, что ВИЧ или гепатит относятся к разряду вирусов, которые взывают острые заболевания и наносят ущерб организму на протяжении долгого времени. Что касается коронавируса, то исследования показывают, что он ведет себя несколько иначе, передает URA.RU.

«Он побыл в организме, дела свои поделал, а потом организм его уничтожает, так как есть иммунный ответ», — подытожил ученый.

Ранее ученые заявили, что им удалось обнаружить «слабое место» в защите коронавируса. По их словам, можно блокировать один из элементов опасного заболевания. Это поможет остановить распространение болезни, передает «Царьград».