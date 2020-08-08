Россия наращивает подводный флот для уничтожения врага одним ударом

Москва, 8 августа. Модернизация и усиление подводного флота стали одним из основных направлений для России в процессе подготовки к возможному переформатированию договоров о стратегических наступательных вооружениях.

Подлодки давно стали значимой частью российского ВМФ, недавно подводный флот пополнился атомоходом БС-136 «Оренбург». Эта подлодка оснащена многофункциональным аппаратом АС-12 «Лошарик». Он может осуществить доставку к месту пуска подводного аппарата «Посейдон» с ядерным зарядом, пишет «ПолитПазл».

Есть в составе флота и субмарина К-329 «Белгород». Она сможет стать «информационным центром» в случае начала военных действий. Эта субмарина, как и строящаяся подлодка проекта 09851 «Хабаровск», также способна нести «Посейдон». Согласно планам, через 10-15 лет количество субмарин такого рода может увеличиться вдвое.

Ситуация с подводным флотом, по мнению ряда экспертов, дает понять, что российское командование, вместо строительства очень дорогих авианосцев, сделало ставку на подлодки, способные в боевой обстановке в кратчайший срок вывести из строя вражеские группы кораблей одним ударом.

В случае, если согласно новым договоренностям, запасы ядерного оружия России на суше будут сокращаться, страна компенсирует это за счет своего флота.

Кстати, в Штатах всерьез опасаются российских субмарин. Они сейчас являются серьезной проблемой для американских военных, констатировал ранее генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк, писал «Царьград».