Захарова назвала давление США на TikTok недобросовестной конкуренцией

Москва, 8 августа. Действия США по отношению к соцсети TikTok представляют собой пример недобросовестной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, давление американской администрации на ресурс нарушает международные обязательства по обеспечению свободного доступа к информации.

«Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance <…> представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». В документе говорится, что приложение угрожает национальной безопасности США. Аналогичные санкции приняты в отношении другого китайского ресурса — WeChat.