Российские туристы поделились первыми впечатлениями от отдыха в Абхазии

Москва, 8 августа. Первые российские туристы, поехавшие в Абхазию после снятия ограничений, поделились впечатлениями от отдыха на курорте. Свои мысли на этот счет они озвучили в ролике на YouTube-канале «Sputnik Абхазия».

Анастасия из Краснодара одной из первых отправилась на абхазские курорты после того, как были сняты ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что приветливый абхазский народ очень радушно встречает туристов.

«То есть все прямо нас рады видеть», — рассказала она.

В свою очередь петербурженка Алена рассказала, что была в походе в Кавказских горах, когда узнала, что с 1 августа открываются границы между государствами. Уже на следующий день она отправилась на отдых в Абхазию.

А вот Станислав из Йошкар-Олы сообщил, что готовился к поездке заранее. Он приобрел билеты в республику еще в феврале, однако планам не суждено было сбыться из-за вспышки COVID-19.

«Сейчас все изменилось, и мы прилетели буквально вчера», — рассказал Станислав.

Напомним, что РФ открыла государственную границу с Абхазией 1 августа после того, как распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Сегодня россияне могут беспрепятственно въезжать на территорию Абхазии, а граждане этой страны – в РФ.