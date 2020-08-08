Лиза Галкина тронула фанатов Пугачевой стихотворением на архивном видео

Москва, 8 августа. Поклонники Аллы Пугачевой опубликовали в Instagram архивную запись, на которой дочь Примадонны поздравляет ее с днем рождения. Ролик выложен на фанатской страничке Лизы Галкиной.

В эфире программы «Пусть говорят» девочка прочитала трогательное стихотворение, которое посвятила своей маме.

«Я дочка лучшей мамы на планете, что может быть прекраснее на свете? Мамуля, поздравления принимай, свой день рождения с улыбкой встречай. Тебя родная мамочка душою всей люблю. За нежность и заботу, тебя благодарю. Желаю долголетия, здоровья и везения. И радости, веселья. Мамуля, с днем рождения!» — продекламировала дочь Пугачевой и Максима Галкина.

В конце зал взрывается аплодисментами, а Галкин, волновавшийся за Лизу, выдыхает с облегчением.

Подписчики блога не обошли стороной редкое видео и по достоинству оценили старания дочки Примадонны, оставив в комментариях массу комплиментов. Фанаты прочат девочке большое будущее.