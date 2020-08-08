Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Депутат в коротком платье вызвала возмущение жителей Южной Кореи

43
0 Оставить комментарий

Депутат в платье-мини разозлила общественность Южной Кореи

Сеул, 8 августа. Общественность в Южной Корее получила острую тему для обсуждения: как должен выглядеть парламентарий? Поводом стала фотография члена южнокорейского парламента Рю Хочжон.

Депутат от Партии справедливости пришла на заседание Национального собрания в мини-платье и была заснята, позднее кадры попали в Сеть, дав «пищу» для пользователей, сообщает YonHap.

Отметим, что люди жестко осудили стиль Рю Хочжон. По их мнению, в таком виде надо ходить в бар или брать с клиентов плату за алкоголь. Некоторые подчеркивали, что такими темпами она скоро будет ходить в парламент в купальнике.

Парламентарий, которой всего 27 лет, объяснила выбор платья тем, что хочет изменить традицию, связанную с ношением сугубо деловой одежды.

Девушка напомнила обществу, что работа и авторитет парламента базируются вовсе не на том, что надето на политиках. Хочжон добавила, что эксперименты с нарядами будут продолжены. Ходить она будет в том, в чем ей нравится, сообщает радио Sputnik.

Коллеги по партии с сожалением отметили, что деятельность депутата оценивают не по делам, а по одежде. Представитель Демократической партии Ко Мин Чжун поддержала парламентария. Она подчеркнула, что была разрушена чересчур торжественная и авторитарная атмосфера в законодательном органе.

Новости партнеров