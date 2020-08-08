Депутат в коротком платье вызвала возмущение жителей Южной Кореи

Сеул, 8 августа. Общественность в Южной Корее получила острую тему для обсуждения: как должен выглядеть парламентарий? Поводом стала фотография члена южнокорейского парламента Рю Хочжон.

Депутат от Партии справедливости пришла на заседание Национального собрания в мини-платье и была заснята, позднее кадры попали в Сеть, дав «пищу» для пользователей, сообщает YonHap.

Отметим, что люди жестко осудили стиль Рю Хочжон. По их мнению, в таком виде надо ходить в бар или брать с клиентов плату за алкоголь. Некоторые подчеркивали, что такими темпами она скоро будет ходить в парламент в купальнике.

Парламентарий, которой всего 27 лет, объяснила выбор платья тем, что хочет изменить традицию, связанную с ношением сугубо деловой одежды.

“우리에게는 더 많은 ‘류호정’이 필요하다”https://t.co/twd1jfEPS5

“저는 입법 노동자이고, 국회는 제 일터예요. 제가 겪는 이 일이 여성들이 일터에서 겪는 일과 다를 바 없다고 생각해요. 사회생활이라는 이름으로 감내하는 성희롱과 성차별을 공론장에서 확인하게 된 것이죠.” 류호정 정의당 의원 pic.twitter.com/Gmvv9kfry7 — 여성신문 (@wnewskr) August 5, 2020

Девушка напомнила обществу, что работа и авторитет парламента базируются вовсе не на том, что надето на политиках. Хочжон добавила, что эксперименты с нарядами будут продолжены. Ходить она будет в том, в чем ей нравится, сообщает радио Sputnik.

Коллеги по партии с сожалением отметили, что деятельность депутата оценивают не по делам, а по одежде. Представитель Демократической партии Ко Мин Чжун поддержала парламентария. Она подчеркнула, что была разрушена чересчур торжественная и авторитарная атмосфера в законодательном органе.