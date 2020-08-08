Киев, 8 августа. Украина напрасно рассчитывает на то, что Международный валютный фонд (МВФ) поможет ей выбраться из глубочайшего экономического и финансового кризиса.

Как правило, за помощью в МВФ обращаются те страны, где наблюдается хронический платежный и торговый дефицит. Другими словами, речь идет о тех участниках международных отношений, которые теряют больше валюты, чем получают. Под это описание как нельзя лучше подходит Украина, пишет издание «Главред». И поскольку данная проблема имеет структурный характер, то для ее решения необходимо тщательное проведение экономических, политических и социальных реформ. Внешние займы, напротив, приводят исключительно к ухудшению ситуации.

Ярким примером в данном случае может служить история Пакистана. Последние 30 лет эта страна плотно сидит на кредитной игле МВФ, она выполняет все требования организации, однако избавиться от бедности это не помогло. Более того, действия западных кредиторов привели к тому, что сегодня у Пакистана практически нет возможностей для экономического роста.

Дело в том, что стратегия МВФ основана на балансировке бюджета в рамках прежней экономики страны, которая ранее уже приводила к банкротству. В частности, поступают рекомендации о снижении государственных расходов или повышении налогов, что негативно сказывается на притоке иностранных инвестиций.

Все это произошло с Пакистаном, а сегодня Украина идет по точно такому же пути. Поэтому Киеву, пока еще есть время, нужно задуматься о смене курса и искать альтернативные выходы из сложившейся ситуации. Если не предпринять меры, то итог будет катастрофическим, и МВФ при этом не будет нести никакой ответственности за результаты своих реформ.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько ранее отметил, что Запад рассматривает Украину в качестве резервуара сырья и дешевой рабочей силы, а также рынка сбыта ненужной продукции.