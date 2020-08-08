Эпидемиолог назвал новую группу риска по COVID-19

Москва, 8 августа. Предстоящей осенью произойдет подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. В новую группу риска попадут те, кто «сидел в бункере». Об этом заявил директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Тотолян отметил, что к началу сентября люди будут выходить на работу после летнего отпуска, начнется новый учебный год, поэтому плотность населения в городах заметно увеличится. Эксперт полагает, что осенью опасная инфекция затронет тех, кто долго избегал социальных контактов.

«Те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют», — заявил Тотолян.

При этом специалист подчеркнул, что так называемой второй волны COVID-19 не будет.

«Ее не должно быть, поскольку коллективный иммунитет формируется, и мы это наблюдаем в 20 с лишним регионах», — рассказал эпидемиолог.

По словам эпидемиолога, ограничительные меры позволят регулировать резкое увеличение случаев коронавируса, хотя в целом его не стоит бояться. Тотолян уверен, что пандемия будет продолжаться до тех пор, пока у 60-70% людей не сформируется иммунитет.