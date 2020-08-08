ФСБ поймала сбежавшего со взяткой в лес чиновника из Ленобласти

Санкт-Петербург, 8 августа. ФСБ задержала главу администрации Котельского поселения Кингисеппского района Ленобласти Юрия Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игоря Долгополова за получение взятки.

По данным следствия, Кучерявенко и Долгополов обещали местному бизнесмену не привлекать его к уголовной ответственности, если он заплатит им 4,5 млн рублей. Предприниматель передал 2,5 млн рублей, которые предназначались руководителю Кингисеппского межрайонного отдела Следственного комитета, но деньги остались у Кучерявенко.

Сотрудники ФСБ задержали Кучерявенко 4 августа. Когда они прибыли к дому Долгополова, он уже знал о задержании подельника. Он заранее забрал деньги у Кучерявенко и сбежал в лес. Однако сотрудникам ФСБ удалось его обнаружить и задержать. Приморский районный суд Петербурга заключил чиновников под стражу до 30 сентября.

Ранее уголовное дело было заведено в отношении депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля. По версии следствия, Коваль за денежное вознаграждение пролоббировал необходимые изменения бюджета. Депутат Госдумы Сергей Вострецов рассказал, что дело является следствием сомнительной схемы внесения поправок в городской бюджет. Вострецов утверждает, что давно призывал отказаться от действующей процедуры внесения поправок в главный финансовый документ.