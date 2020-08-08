Эксперт напомнила россиянам о дополнительной выплате к 1 сентября

Москва, 8 августа. Граждане России перед началом осени смогут получить денежную выплату. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что речь идет о подготовке детей к школе.

Эксперт подчеркнула, что родители могут попросить своего работодателя о поддержке для школьных сборов. Она обратила внимание, что деньги могут предоставляться только тем, у кого есть дети и кто устроен официально.

Петрикова подчеркнула, что выделение материальной помощи на подготовку к учебному году — это не обязанность работодателя. Он может и отказать в предоставлении денег.

Эксперт рассказала, что сотруднику необходимо обратиться к работодателю с заявлением, где нужно будет указать, почему требуется поддержка — какие обстоятельства вызвали нужду.

Светлана Петрикова отметила, что если работодатель одобрит, то он может несколькими способами оказать помощь: дать премию, субсидировать расходы или сам купит школьную форму для ребенка.

Что касается размера, то суммы варьируются отметила эксперт. Все зависит от ситуации. Например, на сборы в первый класс предусмотрена средняя сумма не более пяти тысяч рублей. Однако при критической ситуации сумма может вырасти в несколько раз.