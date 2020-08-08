Онкопроктолог назвал первые симптомы рака кишечника

Общее показание к проверке на раковые заболевания — достижение возраста 50-55 лет. А если кто-то из родственников имел за плечами борьбу с онкологией, то вам необходимо провериться на десять лет раньше, чем она была диагностирована у близкого человека. Так, если вашему дедушке поставили диагноз в 50 лет, то вы должны провериться в 40. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил хирург, онколог, колопроктолог ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр» департамента здравоохранения Москвы, действующий член Российского общества хирургов и гастроэнтерологов, кандидат медицинских наук Андрей Атрощенко.

Коварство заболевания раком толстой кишки, именующегося в медицинской терминологии колоректальным раком, в том, что на начальных стадиях, когда его лечение не представляется невыполнимой задачей, человек путает его с другими заболеваниями пищеварительной системы. Собеседник ФАН дает универсальный совет: если вы чувствуете, что что-то в вашем организме стало функционировать не так, — например, появился кашель с мокротой или кровь в кале — следует обратиться к врачу, который выслушает вас и оценит состояние здоровья.

«У нас есть несколько видов рака, которые наиболее часто встречаются у русских и других народов нашей страны. Для каждого из них предусмотрен свой скрининговый протокол: для колоректального рака — колоноскопия, для рака желудка — гастроскопия, для рака молочной железы — маммография, для рака простаты — ПСА (исследование на простатспецифический антиген), для рака легкого — флюорография, — рассказал врач. — Собственно говоря, эти исследования являются основными «постулатами», которых придерживаются специалисты, когда подозревают у пациента онкологию».

Эксперт предостерег от занятий самодиагностикой: чтение комментариев, статей в Интернете, журналов, публикаций — ни к чему хорошему не приведет.

«Есть люди, которые учились на это целых шесть лет в институте, а потом всю свою жизнь, для того, чтобы правильно подбирать обследования для пациента и ставить ему диагноз, — напомнил Атрощенко. — Никакие пособия и лайфхаки не помогут. Если вас что-то беспокоит, надо сразу идти к врачу».

Собеседник ФАН отметил, что к нему на прием попадают в основном люди с уже запущенным заболеванием. Как правило, они целый год живут с симптомами, прежде чем обратиться за медицинской помощью. Все это время рак прорастает через толстую кишку в соседние органы (прежде всего, в печень), поражает лимфатические узлы и другие структуры организма.

«При этом пойти обследоваться, если что-то болит, или пройти скрининг, когда стукнуло 50, — никому в голову не приходит. А потом начинается плач Ярославны: «Да я думал пройдет, рассосется, в поликлинике очередь, да там врачи плохие», — привел пример из практики эксперт. — Запомните, если вам дороги ваши жизнь и здоровье, вы найдете и больницу, и специалиста, который серьезно отнесется к вашим жалобам, и даже деньги на лечение. А то мы привыкли, что у нас в России бесплатное лечение. Однако эта ситуация постепенно меняется, к сожалению или к счастью, приближаясь к европейским и американским стандартам».

Онкопроктолог добавил, что при выявлении на ранних стадиях колоректального рака, от него можно без особого труда вылечиться. Поэтому, чтобы случайно не запустить болезнь, человек должен обратить внимание на ряд тревожных признаков.

«В первую очередь, это нарушение частоты и характера стула, — заявил Атрощенко. — Ходили вы в туалет один раз в день, а стали один раз в два дня, или наоборот, стали пользоваться туалетом три раза за день. Был нормальный кал, а стал жидкий или очень твердый, или с какими-то патологическими примесями (слизь, кровь) — надо срочно бежать к врачу. Кушали нормально — и вдруг пропал аппетит, появилось отвращение к мясу, плохое самочувствие после еды».

Собеседник ФАН признал, что эти симптомы являются довольно неспецифическими, однозначно диагностировать по ним рак кишечника не получится. Однако задача доктора, по его словам, как раз и состоит в том, чтобы распознать в них первые признаки надвигающегося недуга и оперативно предотвратить его, пока на это еще есть время.