Талибы опровергли военное сотрудничество с Россией

Москва, 8 августа. Запрещенное в РФ движение «Талибан»1 имеет только политические контакты с Россией. Об этом заявил представитель политического офиса организации в Дохе Сухейль Шахин.

По его словам, фейковые сообщения о военных связях направлены на срыв мирных договоренностей.

«Наш политический офис поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами и регионами. Но только на политическом уровне. Речь не идет о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения. Они также могут быть частью кампании по срыву мирного соглашения», — подчеркнул Шахин.

Кроме того, представитель движения отметил важную роль России в урегулировании конфликта в Афганистане.

«Я считаю, что роль России в этом вопросе очень важна. Она и в прошлом играла важную роль, когда приняла в Москве межафганскую встречу, мы были там впервые», — добавил он.

В июне The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Россия якобы предложила талибам вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. Примечательно, что фейковый материал опровергли не только в Кремле, но и в Белом доме.

США подписали мирное соглашение с «Талибаном» в феврале 2020 года. Договоренности предусматривают вывод иностранных войск с территории Афганистана, обмен пленными и начало межафганского диалога.

1 Организация запрещена на территории РФ.