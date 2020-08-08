Власти Грузии заявили о готовности страны вступить в НАТО

Тбилиси, 8 августа. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о готовности страны вступить в НАТО.

«Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца», — сообщил грузинский премьер.

Гахария добавил, что Тбилиси продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз. По его словам, евроатлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются обязательным условием «восстановления территориальной целостности страны».

В прошлом году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси сообщила, что Альянс не может включить Грузию в состав НАТО без территорий Абхазии и Южной Осетии. НАТО признает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

Южная Осетия заявила о своей независимости от Грузии в 1992 году, Абхазия ― в 1993 году. В 2008 году Грузия вторглась на территорию республик. Грузинские военные обстреляли из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть Цхинвала. Россия встала на защиту Абхазии и Южной Осетии, признав их независимость.

В субботу, 8 августа, в честь 12-й годовщины начала войны зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия ответила на преступное поведение Грузии в 2008 году и не допустила превращения Закавказья в пороховую бочку. Медведев назвал действия грузинского президента преступными. Россия приняла единственно возможное решение.