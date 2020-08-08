Киев, 8 августа. Избиение жительницы Львовской области попало на видео и разошлось в Сети. Главным действующим лицом является депутат Сколевского районного совета Львовской области от партии «Батькивщина». Именно он совершил нападение.

Пока неизвестно, что предшествовало конфликтной ситуации. Заснята уже была перепалка между женщинами, к которой и подключился народный избранник с голым торсом. В массивном мужчине пользователи соцсети опознали местного депутата Степана Цмоканича.

Представитель органа власти недолго вел дискуссию, он решил от слов перейти к делу. Депутат накинулся на одну из женщин и ударил ее рукой в лицо, отчего она упала на асфальт. Агрессия сопровождалась нецензурными словами.

На этом «защитник народных интересов» не остановился. Он обратил внимание на парня, снимавшего все на телефон, и набросился на него. Жертва упала и стала истошно кричать.

По некоторым данным, избитая женщина уже обратилась в правоохранительные органы, стражи порядка даже возбудили уголовное дело.

Известно, что 48-летний политик пытался пробиться в Верховную раду в 2014 году, но попытка провалилась. Спустя год он стал районным депутатом.