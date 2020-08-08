Оксана Самойлова показала горячее фото в прозрачной тунике

Москва, 8 августа. Модель Оксана Самойлова продолжает удивлять подписчиков отличными формами, которые держит в норме даже после четвертой беременности. В stories Instagram супруга рэпера Джигана опубликовала довольно пошлое фото.

С начала августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, чем не преминула воспользоваться звездная пара, отправившаяся на элитный курорт Белек. Знаменитости весело проводят время, не скупясь на траты.

«Первый отпуск Давидика и долгожданный отпуск для мелкой троицы, а то они уже «весь мир объехали» на карантине — из комнаты в комнату. Надеюсь, нас пустят обратно», — рассказала фолловерам Самойлова.

Очередным вечером Джиган со своей супругой отправились отдыхать в местный аквапарк. Девушка по такому случаю облачилась в весьма откровенный наряд, выгодно подчеркивающий фигуру.

На горячих кадрах модель позирует на фоне пальм и микроавтобуса. На ней надет черное бикини, а поверх – прозрачная туника в сетку. Подписчики по достоинству оценили плоский живот, стройные ноги и упругую грудь звезды.

Супруги проводят время на роскошной вилле, ни в чем себе не отказывая, одна суточная аренда апартаментов стоит 450 тысяч рублей. А ведь еще недавно Самойлова и Джиган могли развестись, но в итоге смогли преодолеть противоречия.