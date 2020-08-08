Актриса Агния Кузнецова рассказала о попытке «соблазнить» Прилучного

Москва, 8 августа. Актер Павел Прилучный не только в жизни, но и в кино становится объектом для соблазнения. Актриса Агния Кузнецова рассказала о съемках сериала «Желтый глаз тигра», в котором играет вместе с Прилучным.

По словам Кузнецовой, ей досталась роль избалованной жительницы Москвы, которая росла в обеспеченной семье.

«У нее есть ощущение некой вседозволенности. Это просто привычка — получать все, что хочется», — охарактеризовала актриса свою героиню.

По сюжету она влюбилась в парня, которого играет Прилучный. Москвичка будет пытаться заполучить желаемый объект страсти.

«Мне нравится играть таких девчонок — оторв, кокетливых, классных, интересных, а не героинь, которые все время страдают и плачут по своей несчастной любви. У роли есть развитие», — рассказала актриса.

Кузнецова отметила, что по сюжету ее персонаж серьезно изменится, превратившись в щедрую и отзывчивую девушку, которая будет готова помочь незнакомцам.

Напомним, что ранее знакомые Павла Прилучного рассказывали о его реальных романах с актрисами. Они подчеркивали, что, будучи женатым, он встречался с еще двумя девушками, одной из которых была Мирослава Карпович, которую фанаты считают нынешней пассией актера.