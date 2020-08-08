Дарья Мороз показала откровенное фото в мужской рубашке на голое тело

Москва, 8 августа. Звезда сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз поделилась в Instagram фотографией в откровенном образе. Знаменитость продемонстрировала подписчикам длинные ноги.

На фото Мороз предстала в одной мужской рубашке на голое тело. Актриса позировала на фоне забора с сеткой. Короткая рубашка и высокие шпильки удачно подчеркнули шикарные ноги актрисы.

Мороз рассказала, что фото получилось случайно ― во время съемок у фотографа Дамира Жукенова актриса вышла покурить, а фотограф удачно поймал кадр. Смелый образ актрисы привел фанатов в восторг.

В комментариях отметилась актриса Агата Муцениеце. Она выразила свое восхищение коллегой.

«Блин! Какая же ты космическая», — написала agataagata.

«Как вы талантливо курите», — восхитилась smirnova_.

«Написано «Проезд не загораживать», а вы взяли и намертво загородили своей сексуальностью. Надеюсь, аварий близ вас не произошло во время съемок», — добавила olgabubna777.

Актриса Александра Ребенок сравнила Мороз с Анной Карениной.

«Каренина», — написала sasharebenok.

Ранее Мороз опубликовала откровенный снимок в обнаженном виде. Интересно, что пикантное фото было сделано ее 9-летней дочерью Анной.