Фотограф Пугачевой опубликовал архивное фото Ротару с мужем

Москва, 8 августа. Певица София Ротару 7 августа отмечала день рождения. Личный фотограф Аллы Пугачевой — Роман Родин — в честь знаменательной даты опубликовал архивный кадр семьи исполнительницы. На ней запечатлены сама Ротару и ее еще живой супруг Анатолий Евдокименко.

«Не мог не поставить в день рождения фото семьи Ротару. Памяти Анатолия Евдокименко», — написал фотограф.

Родин добавил, что снимок был сделан в США.

Владелец фанатского аккаунта, посвященного Ротару, поблагодарил фотографа за опубликованный архивный снимок.

Отметим, что супруг Ротару был довольно известным на Украине музыкантом. Несколько лет он руководил украинским ансамблем «Червона рута».

Напомним, что личный фотограф Пугачевой едва ли не каждую неделю радует поклонников архивными фотографиями звезд. Порой, фанаты не всегда узнают своего кумира на кадре 20-летней давности.

Так получилось, например, с фотографией Любови Успенской. Фотография была сделана почти 25 лет назад, исполнительница на нем еще без пластических операций. Поклонники констатировали, что певица серьезно изменилась, раньше она выглядела лучше.

Аналогичного мнения поклонники были о внешности молодой Маши Распутиной, чье фото также выложил Родин.