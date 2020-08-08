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Мундеп из Петербурга Каныгин назвал персонажей «Шугалея» настоящими героями

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Мундеп из Петербурга Каныгин назвал персонажей «Шугалея» настоящими героями

Москва, 8 августа. Фильм «Шугалей» рассказывает про настоящих, а не диванных патриотов. Такое мнение на своей странице «ВКонтакте» выразил муниципальный депутат из Петербурга Максим Каныгин.

Парламентарий объяснил, почему лента вызвала одобрительные отзывы критиков и снискала успех среди публики.

«Наконец-то, у нас научились снимать хорошие боевики. Может потому, что история реальная, герои реальные, а не придуманные Джеймсы Бонды. История про то, как ведут себя настоящие, а не диванные патриоты, попав в плен к террористам», — написал Каныгин.

Мундеп также добавил, что уже скоро выйдет продолжение фильма.

Мундеп из Петербурга Каныгин назвал персонажей «Шугалея» настоящими героями

Фильм «Шугалей» вышел весной 2020 года. Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе российских социологов, похищенных в Ливии террористами. Вторая часть фильма – «Шугалей-2» — станет доступна для просмотра уже осенью.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социологических исследований. В мае 2019 года социологи были захвачены и с тех пор без предъявления обвинения удерживаются в тюрьме «Митига» на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия.

Источник: ВКонтакте
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