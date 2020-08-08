Мундеп из Петербурга Каныгин назвал персонажей «Шугалея» настоящими героями

Москва, 8 августа. Фильм «Шугалей» рассказывает про настоящих, а не диванных патриотов. Такое мнение на своей странице «ВКонтакте» выразил муниципальный депутат из Петербурга Максим Каныгин.

Парламентарий объяснил, почему лента вызвала одобрительные отзывы критиков и снискала успех среди публики.

«Наконец-то, у нас научились снимать хорошие боевики. Может потому, что история реальная, герои реальные, а не придуманные Джеймсы Бонды. История про то, как ведут себя настоящие, а не диванные патриоты, попав в плен к террористам», — написал Каныгин.

Мундеп также добавил, что уже скоро выйдет продолжение фильма.

Фильм «Шугалей» вышел весной 2020 года. Кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о судьбе российских социологов, похищенных в Ливии террористами. Вторая часть фильма – «Шугалей-2» — станет доступна для просмотра уже осенью.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социологических исследований. В мае 2019 года социологи были захвачены и с тех пор без предъявления обвинения удерживаются в тюрьме «Митига» на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия.