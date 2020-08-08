Актриса Горбачева раскрыла размеры гонораров за съемочный день

Москва, 8 августа. Российская актриса Ирина Горбачева рассказала, какие доходы приносят ей съемки в фильмах и реклама различной продукции.

Про Ирину Горбачеву ранее знало не так много любителей отечественного кинематографа. Начав со съемок коротких роликов в микроблоге и второстепенных ролей в телевизионных фильмах, она сумела пробиться на большой экран и сегодня является весьма востребованной актрисой, гонорары которой достигают сотен тысяч.

В интервью YouTube-каналу Big Money 32-летняя Горбачева призналась, что участие в рейтинговых проектах приносит ей не только большую популярность, но и хороший доход. Так, со слов актрисы, за один день съемок она может заработать от 100 до 300 тысяч рублей. Кроме того, ее бюджет неплохо пополняет реклама различной продукции.

«За рекламу в Instagram выходит где-то три-пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю», — подчеркнула Горбачева.

Примечательно и то, что актриса грамотно распоряжается заработанными средствами. В частности, она профинансировала съемки пилотного эпизода сериала «Чики», согласившись сыграть роль в нем бесплатно. Этот проект нашел отклик у телезрителей и в конечном итоге окупился в полной мере. На вырученные деньги Горбачева смогла приобрести подержанный автомобиль марки Land Rover.

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