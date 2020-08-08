Медведев назвал события в Закавказье 2008 года «объявлением войны РФ»

Москва, 8 августа. Россия ответила на преступное поведение Грузии в 2008 году и не допустила превращения Закавказья в пороховую бочку, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев назвал действия грузинского президента преступными. Россия приняла единственное возможное решение.

«Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что в 2008 году Грузия, по сути, объявила войну Российской Федерации. Медведев добавил, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан.

Напомним, что независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией 26 августа 2008 года. Этому предшествовали трагические события, связанные со вторжением 8 августа Грузии на территорию республик. Грузинские военные обстреляли из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, атаковали республику и разрушили часть Цхинвала. На данный момент между Россией и республиками существуют развитые военные, политические и экономические связи.