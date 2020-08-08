Пригожин и Лоза не верят Утяшевой про жизнь на 50 тысяч рублей в месяц

Москва, 8 августа. Продюсер Иосиф Пригожин и композитор Юрий Лоза категорически не поверили гимнастке Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что готова жить на 50 тысяч рублей в месяц.

Пригожин рассказал, что его ежемесячные траты таковы, что минимальный доход для него должен быть не меньше полутора миллионов рублей в месяц. Продюсер подчеркнул, что вкладывает немалые деньги в творчество.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужно не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30–50 тысяч рублей, они лукавят», — прокомментировал Пригожин.

Конкретизируя траты, он заявил, что оплачивает качественные клипы для супруги — певицы Валерии, записывает треки и содержит офис. Кроме того, заграничное образование для детей тоже стоит недешево. Да и одни только коммунальные платежи доходят до 50 тысяч.

Он не согласен с тем, что можно прожить на 50 тысяч. Заявление об этом, на его взгляд, делают люди, которые сами не живут на такую сумму.

«Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — прокомментировал Пригожин.

Он обратил внимание на стоимость программ и шоу Утяшевой, сообщает «Пятый канал».

«Невозможно ж прожить на эти деньги! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города», — еще раз подчеркнул продюсер.

По мнению Юрия Лозы, гимнастка просто делает заявления ради «красного словца». Он также не понимает, как можно жить на 50 тысяч. Композитор отметил, что такой суммы хватит на оплату услуг ЖКХ и топливо для машины.

Лоза напомнил, что у гимнастки хорошо зарабатывает муж, поэтому ей «может хватать 50 тысяч». Ей даже можно не зарабатывать деньги.

Комментируя свою жизнь, Лоза заявил, что озвученная Утяшевой сумма — прожиточный минимум.