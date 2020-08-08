Захарова показала фото без макияжа после пробежки

Москва, 8 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала живую фотографию без макияжа после утренней пробежки. На снимке дипломат предстала в откровенном белом топе.

Захарова рассказала, что начала утро с занятия спортом и пробежала 5 километров. После тренировки представитель МИД РФ сфотографировалась, лежа на траве и загорая.

«Спорт. Особенно утром. Это что-то!» — написала Захарова в Facebook.

Фотография дипломата покорила Сеть и вызвала множество восторженных отзывов. Пользователи согласились, что занятия спортом утром придают сил.

«Суперфото!» — написал главный врач ГКБ №4 Георгий Мелконян.

«Молодец, пусть завидуют все. Спортивная, загорелая, всегда стильная, а еще и очень умная. Так держать», — добавила Мила Большакова.

«Мне кажется, что, если уважаемый дипломат не скрывает того, что он еще и человек, это правильно и для дипломата, и для МИД, и для страны», — отметил профессор СПбГУ Ник Межевич.

Некоторые пользователи сочли, что представитель МИД РФ не должна показывать фото в майке с глубоким декольте. Однако большинство встало на защиту дипломата.

«Ржу над вами... Она же не представитель монастыря», — напомнила Светлана Лапина.

Захарова не растерялась и ответила тем, кто счел фото слишком откровенным и «не по статусу» дипломату.

«Как чиновник, я не имею права плохо работать, воровать, нарушать закон. А быть человеком я право имею. Ханжество не выношу», — ответила Захарова.

Ранее Захарова заявила о «бесцеремонном» вмешательстве американских спецслужб в жизнь россиян. Она обрушилась с критикой на американские власти, которые призывают россиян за деньги рассказать о «вмешательстве» в избирательный процесс США.