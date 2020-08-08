Врачи назвали икоту симптомом коронавируса

Москва, 8 августа. Американские ученые пришли к выводу о том, что постоянная икота может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчете, который был опубликован в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

По данным издания The Sun, врачи описали течение болезни у 62-летнего мужчины из Чикаго, страдающего от сахарного диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца. В течение четырех дней у него сохранялась икота, после чего он решил обратиться за помощью к медикам. Врачи провели осмотр, отметив, что на момент поступления в клинику у пациента отсутствовали основные симптомы коронавируса, такие как кашель, жар, боль в горле и отдышка.

По итогам обследования у мужчины оказалась повышенная температура — 37,3 градуса, а тест на COVID-19 дал положительный результат. Рентген грудной клетки показал, что в легких присутствуют небольшие затемнения. Пациента отправили на лечение в отделение для людей с коронавирусом, где его состояние ухудшилось, передает «МИР 24».

Американца лечили противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, считавшимся популярным лекарством от коронавируса до тех пор, пока Всемирная организация здравоохранения не пришла к обратному выводу, признав его неэффективным. Мужчина был выписан из больницы в стабильном состоянии спустя три дня.

«Это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19», — пишет издание.

Врачи назвали икоту дополнительным симптомом коронавируса, на который следует обращать внимание при осмотре пациентов.

Ранее экс-директор Института иммунологии в Университете Берна Беда Штадлер заявил, что бессимптомные носители коронавируса являются мифом, передает «Царьград».