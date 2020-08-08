Названы размеры пенсий на ближайшие три года

Москва, 8 августа. Пенсии по старости для неработающих россиян в 2021 году могут увеличиться согласно новому проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на три года.

Примерный усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля. В 2021 году показатель увеличится до 18 357 рублей, спустя еще год — 19 283 рубля.

Прогнозируется рост социальных пенсий. В следующем году размер выплаты составит 10 044 рубля, в последующие два года показатель может вырасти примерно на 300 рублей ежегодно.

Запланировано также повышение размера прожиточного минимума. В 2021 году он может составить 9 498 рублей, спустя год ожидается увеличение еще на 342 рубля. В 2023 году он может составить уже 10 193 рубля.

Стоит отметить, что пенсии в России могут достигнуть европейского уровня, считают экономисты. По их мнению, у Пенсионного фонда России есть потенциал для этого, но стоит сосредоточиться на развитии системы накопительной пенсии.

По мнению экономиста Константина Селянина, пенсионеры, которые честно платили налоги во время трудовой деятельности, должны потом обеспечиваться государством. Он отметил, что для этого должно хватать денег. Эксперт предложил пересмотреть бюджетные расходы, заняться пенсионной реформой и увеличить налогооблагаемую базу благодаря развитию предпринимательства.