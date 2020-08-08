Эксперт предупредил о появлении опасных слизней-гигантов в Москве

Москва, 8 августа. Жители соседних с Россией стран пожаловались на появление огромного количества оранжевых слизней на улицах городов. От своих серых собратьев они отличаются большими размерами и прожорливостью. На этой неделе пришельцы были замечены в парках и во дворах Москвы.

Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал, что родиной незваных слизней-гигантов является Пиренейский полуостров. Их очень часто можно встретить в Португалии и Испании, а вот в Россию они попали, скорее всего, в виде отложенных яиц на продуктах или кто-то привез их в качестве развлечения. Эксперт предупредил, что эти слизни представляют опасность для человека, поэтому не стоит трогать их руками.

«Они в себе таскают всяких паразитов. Самое известное — это бычий цепень. Если брать их голыми руками, а потом руки потянуть в рот, то можно получить паразита», — пояснил Расулмухамедов.

Специалист отметил, что пока популяция оранжевых слизней не так велика, поэтому, если они появятся в саду или на огороде, с ними вполне можно справиться. Он рекомендует собирать их и складывать в банку, чтобы они не расползлись. Поймать их достаточно просто, потому что они имеют яркий окрас и их видно издалека. Собирать слизней следует исключительно в перчатках, передает телеканал «360».

Если это не помогает, то можно обрабатывать растения специальными препаратами, которые содержат нематоды, однако подобные средства найти в РФ не так уж и просто.

«Слизни никогда не были проблемой. Только в этом году эта история возникла», — рассказал Расулмухамедов.

В ближайшее время сотрудники Всероссийского общества охраны природы планируют проехать по особо охраняемым природным территориям.