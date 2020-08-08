За сутки в РФ выявлено 5,2 тысячи новых случаев COVID-19

Москва, 8 августа. Более 5,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России в течение последних суток, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки зафиксировано 5212 случаев COVID-19, при этом четверть пациентов не имела симптомов заболевания. Кроме того, 6615 человек выписаны из больниц в связи с выздоровлением, 129 пациентов скончались.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 882,3 тысячи случаев пневмонии нового типа. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 690,2 тысячи пациентов, количество смертельных исходов составляет 14,8 тысячи.