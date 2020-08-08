Дочь Норкина показала, какой сюрприз устроила отцу

Москва, 8 августа. Дочь телеведущего Андрея Норкина – Александра – вместе с братьями подготовила отцу огромный сюрприз на день рождения.

Напомним, что Норкин в июне похоронил внезапно скончавшуюся супругу Юлию. Сам он теперь активно занимается воспитанием двух младших сыновей. Его старшая дочь Александра готовится стать матерью во второй раз.

Именно девушка придумала, чем можно порадовать отца на день рождения, который тот отмечал в конце июля. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором отцу была подарена огромная коробка конструктора LEGO. Из него должен получиться космический корабль «Сокол тысячелетия» из серии Star Wars.

Андрей Норкин обрадовался подарку, отметив, что теперь ему будет, чем заняться в оставшиеся дни отпуска.

Отметим, что день рождения, отпуск у моря и подозрительное поведение на похоронах супруги стали причиной обвинений ведущего со стороны пользователей Instagram. По их мнению, Норкин сильно «быстро оправился» после смерти жены. Фолловеры считают, что он мало был в трауре и постарался побыстрее выйти на работу. Раскритиковали они ведущего и за отпуск у моря, а также за то, что отмечал свой первый день рождения без жены.

Кстати, космический корабль ведущий собрал, опубликовав соответствующее фото.