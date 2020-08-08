В Китае рассказали о бегстве авианосца США после появления подлодки РФ

Москва, 8 августа. Авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» и сопровождавшие его корабли покинули акваторию Средиземного моря, как только там появилась новейшая российская подлодка с секретным оружием на борту. О любопытном инциденте рассказало китайское издание Sohu.

Атомная субмарина «Белгород» совсем недавно покинула порт, чтобы провести учения. Новая подлодка России вызывает неподдельный интерес у Пентагона, ведь он оснащена уникальным подводным комплексом «Посейдон», пишет «ПолитРоссия».

«После многочисленных провокаций американских военных РФ наносит ответный удар, атомная подводная лодка с таинственным оружием покинула свой порт», — говорится в материале Sohu.

Американское командование весьма настороженно отреагировало на сообщения о маневрах «Белгорода». Сразу после их появления корабельная группа, возглавляемая «Дуайтом Эйзенхауэром» получила приказ покинуть Средиземное море.

«Соединенные Штаты опасаются достижений России в сфере подводного флота. «Белгород» считается крупнейшей в мире атомной подводной лодкой с водоизмещением 24 тысячи тонн. Однако здесь дело не в ее размере, а в загадочном оружии, которое несет эта атомная субмарина», — считают китайские эксперты.

Комплекс «Посейдон» способен самостоятельно преодолевать значительные расстояния и поражать объекты береговой инфраструктуры и флот противника. Пока у США нет достойного ответа новейшей разработке российского ВПК.