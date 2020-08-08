Косметолог рассказала об операции, которая чуть не убила Пугачеву

Москва, 8 августа. Пластическая операция едва не унесла жизнь российской певицы Аллы Пугачевой. В прошлом Примадонна с трудом перенесла хирургическое вмешательство. Об этом рассказала звездный косметолог Марият Мухина.

Российские звезды нередко обращаются за помощью к пластическим хирургам в погоне за молодостью и красотой. Ни для кого не секрет, что в расцвет карьеры Пугачевой было популярно делать пластику. По словам Мухиной, Примадонна не стала исключением, но одна из операций чуть не убила звезду.

«Мы знаем, что от одной из пластических операций у нас Пугачева чуть не умерла, когда себе удлиняла подбородок за рубежом», — заявила специалист.

Примадонна в свою очередь не открещивается от того факта, что она пользовалась услугами хирургов, чтобы сделать подтяжку лица. Известно, что Пугачевой категорически запрещен общий наркоз и хирургическое вмешательство проходит под местным обезболиванием. Подписчики певицы в Instagram нередко критикуют ее за чрезмерное использование фотошопа и частые походы к хирургам, передает «Слово и Дело».

Сохранить молодость Примадонне помогает тщательный уход за своим лицом и телом. Звезда использует специальные крема и витамины, которые ей доставляют из Израиля. Любимым средством омоложения Пугачева называет смешанный с кремом витамин E.