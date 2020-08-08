Найдены повреждения на теле девочки в Среднеуральском женском монастыре

Екатеринбург, 8 августа. Эксперты в ходе расследования смерти 15-летней девочки 6 августа в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области обнаружили на ее теле повреждения.

Отметим, что родители ребенка настаивают на том, что вскрытие тела проводить не надо. Они подчеркивают, что хотят нормально похоронить дочь.

Установлено, что у девушки была опухоль — она страдала от диффузной глиомы ствола мозга. Тяжелое заболевание является основной версией смерти ребенка.

Однако в дальнейшем на трупе были найдены телесные повреждения. Следственный комитет считает, что в их происхождении должна разобраться судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, специалисты оценят, насколько правильным было лечение ребенка.

Добавим, что речь идет о монастыре, который самовольно удерживает схимонах Сергий. Его ранее отстранили от служения за массовые призывы отказаться от соблюдения режима самоизоляции во время пандемии.