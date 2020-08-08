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Режиссер Грымов обвинил защиту Ефремова в его «уничтожении»

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Режиссер Грымов обвинил защиту Ефремова в его «уничтожении»

Москва, 8 августа. Стратегия, которую выбрали адвокаты Михаила Ефремова в суде, уничтожает артиста. Об этом заявил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Режиссер долгое время никак не комментировал смертельное ДТП с участием актера, но не смог молчать, когда его позиция неожиданно изменилась.

«Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю», — отметил Грымов в интервью НСН.

По его мнению, стратегия защиты Ефремова уничтожает артиста, поскольку нельзя забывать о семье погибшего, которая лишилась близкого человека.

«Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», — считает худрук «Модерна».

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. От полученных травм водитель автофургона скончался в реанимации.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором признал свою вину и пообещал не использовать связи, чтобы избежать наказания. Однако уже в суде актер изменил позицию, аргументировав тем, что ничего не помнит, пишут «Известия».

Ряд экспертов уже высказали мнение, что Ефремов должен понести реальное наказание, артисту грозит до 123 лет лишения свободы.

Источник: НСН
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