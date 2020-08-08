Режиссер Грымов обвинил защиту Ефремова в его «уничтожении»

Москва, 8 августа. Стратегия, которую выбрали адвокаты Михаила Ефремова в суде, уничтожает артиста. Об этом заявил художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Режиссер долгое время никак не комментировал смертельное ДТП с участием актера, но не смог молчать, когда его позиция неожиданно изменилась.

«Он то признает свою вину сразу после ДТП, и ведь даже видеообращение записал, то не признает вину, может быть, его запутали, я не знаю», — отметил Грымов в интервью НСН.

По его мнению, стратегия защиты Ефремова уничтожает артиста, поскольку нельзя забывать о семье погибшего, которая лишилась близкого человека.

«Время нас, конечно, рассудит, но человеком нужно оставаться в любом случае и не бояться раскаиваться», — считает худрук «Модерна».

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком. От полученных травм водитель автофургона скончался в реанимации.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором признал свою вину и пообещал не использовать связи, чтобы избежать наказания. Однако уже в суде актер изменил позицию, аргументировав тем, что ничего не помнит, пишут «Известия».

Ряд экспертов уже высказали мнение, что Ефремов должен понести реальное наказание, артисту грозит до 123 лет лишения свободы.