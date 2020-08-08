Раскрыта судьба судна, на котором в порт Бейрута была доставлена селитра

Бейрут, 8 августа. Расследование страшного взрыва в Бейруте ведется активными темпами. Американская газета The New York Times сообщила, что удалось выяснить судьбу судна Rhosus, на котором в 2014 году в порт страны была доставлена селитра.

Есть сведения, что оно затонуло в 2018 году. Авторы материала проследили судьбу судна, начиная с 2013 года, когда оно вышло из порта Батуми с 2,7 тысячи тонн селитры. Пунктом назначения был указан Мозамбик.

В Бейрут заход был внеплановым. Там же судно было задержано по причине технических проблем. Груз взрывоопасного вещества был отгружен на склад. Поработав со спутниковыми снимками, журналисты пришли к выводу, что в 2015 году на судне уже не было груза, спустя три года оно стало тонуть и за несколько дней скрылось под водой.

Напомним, что мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа, унеся жизни более 150 человек. Учитывая, что перед трагедией произошел взрыв гораздо меньшей мощности, президент страны Мишель Аун допустил, что к инциденту могли быть причастны внешние силы, не исключается, что детонация селитры могла произойти по причине сработавшей бомбы.