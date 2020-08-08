На Украине предупредили Киев о потере шансов вернуть Донбасс

Киев, 8 августа. Время Киева для реализации любого варианта мирной реинтеграции Донбасса в рамках как имеющихся соглашений, так и потенциальной модернизации подходит к концу. К такому выводу пришли украинские журналисты.

Известное интернет-издание «Апостроф» практически свело к нулю шансы руководства Украины вернуть в состав страны территории, ныне именуемые как ДНР и ЛНР. Причины этого кроются в непрекращающейся гражданской войне и нежелании Киева придерживаться минских договоренностей. И чем дольше длится этот конфликт, тем большего врага в лице Украины видят жители Донбасса.

В настоящее время, продолжает автор статьи, между Киевом и Донбассом стремительно продолжает опускаться «железный занавес». Так, по подсчетам журналистов, к концу срока действующего президента Украины Владимира Зеленского, в 2024 году, выпускниками школ в Донбассе станут дети, пошедшие в 1-й класс параллельно с началом боевых действий. И за эти 10 лет у них точно не вспыхнет чувство любви к Украине.

«Запрограммированное» поколение вступит во взрослую жизнь», — говорится в статье «Апострофа».

У Киева еще есть возможность для того, чтобы исправить ситуацию. Однако для этого нужно сосредоточиться на выполнении Минских соглашений вместо того, чтобы пытаться решить этот вопрос военным путем. В противном случае Донбасс никогда не вернется в состав Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что связывает процесс урегулирования ситуации на юго-востоке Украины со встречей лидеров «нормандской четверки», которая должна пройти в Берлине. При этом глава государства считает, что путь к миру должен быть открытым и прозрачным, чтобы в случае неудачи сразу была видна виновная сторона.